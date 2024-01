National Fuel Gas Company est une société holding. La société est une entreprise énergétique diversifiée dont les activités principales sont la production, la collecte, le transport, le stockage et la distribution de gaz naturel. Ses secteurs d'activité sont l'exploration et la production, les gazoducs et le stockage, la collecte et les services publics. Le secteur de l'exploration et de la production se consacre à la prospection, au développement et à la production de gaz naturel, principalement dans la région des Appalaches aux États-Unis. Le segment Pipeline and Storage fournit des services de transport de gaz naturel entre les États pour des sociétés affiliées et non affiliées par l'intermédiaire de réseaux de gazoducs intégrés en Pennsylvanie et dans l'État de New York. Le secteur de la collecte construit, possède et exploite des installations de traitement du gaz naturel et de collecte par gazoduc dans la région des Appalaches. Le segment Utility fournit des services de gaz naturel aux clients par l'intermédiaire d'un réseau de distribution local situé dans l'ouest de l'État de New York et le nord-ouest de la Pennsylvanie.

Secteur Services aux collectivités de gaz