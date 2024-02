National Health Investors, Inc. est une société d'investissement immobilier autogérée (REIT) spécialisée dans la cession-bail, la coentreprise et le financement hypothécaire et mezzanine de logements pour personnes âgées et d'installations médicales répondant à des besoins et à des critères discrétionnaires. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Real Estate Investments et Senior Housing Operating Portfolio (SHOP). Le secteur Real Estate Investments comprend des investissements immobiliers et des créances de location, d'hypothèque et d'autres effets à recevoir dans des résidences indépendantes, des résidences assistées, des communautés à droits d'entrée, des campus pour personnes âgées, des établissements de soins infirmiers spécialisés et un hôpital. Le secteur SHOP est composé de deux entreprises qui détiennent les opérations de résidences indépendantes. La société a des investissements dans des biens immobiliers, des prêts hypothécaires et d'autres effets à recevoir. Ces investissements concernent environ 105 résidences pour personnes âgées, 73 établissements de soins infirmiers spécialisés et un hôpital, à l'exclusion de 13 propriétés classées comme actifs détenus en vue de la vente.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé