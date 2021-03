NATIXIS : Hausse de volatilité 02/03/2021 | 16:54 Nicolas Chéron 02/03/2021 | 16:54 achat En cours

Cours d'entrée : 4.102€ | Objectif : 4.78€ | Stop : 3.88€ | Potentiel : 16.53% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour NATIXIS. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4.78 €. Points forts Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 2.72 EUR. Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 4.06 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 4.06 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services d'investissement diversifié Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NATIXIS 46.25% 15 520 MACQUARIE GROUP LIMITED 6.04% 39 707 EQUITABLE HOLDINGS, INC. 18.48% 13 206 JEFFERIES FINANCIAL GROUP 21.95% 7 475 SBI HOLDINGS, INC. 22.15% 6 808 ROTHSCHILD & CO 15.25% 2 649 AJ BELL PLC -2.42% 2 414 EDELWEISS FINANCIAL SERVICE.. 1.31% 844 JDC GROUP AG 25.84% 172 -

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2020 7 052 M 8 501 M - Résultat net 2020 -109 M -131 M - Dette nette 2020 - - - PER 2020 -136x Rendement 2020 1,09% Capitalisation 12 857 M 15 520 M - Capi. / CA 2020 1,82x Capi. / CA 2021 1,61x Nbr Employés 19 639 Flottant 26,1% Prochain événement sur NATIXIS 06/05/21 Q1 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 3,70 € Dernier Cours de Cloture 4,08 € Ecart / Objectif Haut -1,69% Ecart / Objectif Moyen -9,27% Ecart / Objectif Bas -31,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Nicolas Namias Chief Executive Officer Nathalie Bricker Chief Financial Officer Laurent Mignon Chairman Veronique Sani Chief Technology & Transformation Officer Stephane Morin Head-Compliance