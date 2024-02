Neogen Chemicals Limited est une société basée en Inde qui fabrique des produits chimiques spécialisés utilisés dans les industries pharmaceutiques, techniques et agrochimiques. La société fabrique des composés chimiques spécialisés à base de brome et de lithium, avec un portefeuille de produits chimiques organiques et inorganiques. Ses secteurs d'activité comprennent les produits chimiques organiques et les produits chimiques inorganiques. Le segment des produits chimiques organiques est impliqué dans la fabrication de composés organiques à base de brome, d'intermédiaires avancés, de composés spécialisés et de réactifs de Grignard. Le segment des produits chimiques inorganiques comprend des produits chimiques inorganiques spécialisés à base de lithium. L'entreprise se concentre sur la production d'une large gamme de produits chimiques spécialisés, y compris des produits chimiques organiques et inorganiques. Ces produits chimiques sont utilisés dans diverses industries, telles que les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, l'ingénierie, l'électronique, les polymères, le traitement de l'eau, la construction, les produits chimiques aromatiques, les arômes et les parfums, et les polymères spéciaux.

Secteur Chimie de spécialité