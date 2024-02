NeoGenomics, Inc. exploite un réseau de laboratoires de dépistage du cancer. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les services cliniques et les diagnostics avancés. Le segment des services cliniques fournit divers services de tests cliniques liés aux diagnostics oncologiques, à la vente de produits oncologiques et pathologiques au niveau local, à l'engagement des patients et à l'aide à la décision clinique. Le segment des services cliniques propose également Trapelo, un outil informatique d'aide à la décision, pour aider les professionnels de la santé à naviguer dans le domaine en pleine évolution de la médecine de précision. Le segment des diagnostics avancés comprend les services pharmaceutiques, l'informatique, la recherche et le développement, ainsi que le développement commercial de la maladie résiduelle minimale, de la biopsie liquide et de la sélection des thérapies. D'autres offres au sein du portefeuille des diagnostics avancés comprennent l'informatique, qui implique l'octroi de licences de données dépersonnalisées à des clients pharmaceutiques et biotechnologiques sous la forme d'enregistrements rétrospectifs ou de livraisons prospectives de données.

Secteur Installations et services en soins de santé