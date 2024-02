NerdWallet, Inc. est une société de finances personnelles. La société propose NerdWallet, une plateforme axée sur le consommateur qui permet aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) d'accéder à des services financiers. La société fournit des conseils sur les finances personnelles aux consommateurs par l'intermédiaire de sa plateforme en mettant en relation les particuliers et les PME avec des fournisseurs de produits financiers. La plateforme de la société fournit une gamme de produits financiers, notamment des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des assurances, des produits pour les PME, des prêts personnels, des services bancaires, des investissements et des prêts étudiants. Sa plateforme utilise l'orientation et l'apprentissage automatique pour aider les consommateurs avec des informations personnalisées. La société permet à ses consommateurs d'accéder à son contenu et à ses places de marché de comparaison, ainsi qu'à une application axée sur les données, qui les aide à maîtriser leurs finances et à économiser du temps et de l'argent. La plateforme NerdWallet de la société est disponible pour les consommateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.

Indices liés Russell 2000