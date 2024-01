NETGEAR, Inc. est engagée dans la fourniture de technologies de réseau et de produits connectés à Internet pour les consommateurs, les entreprises et les fournisseurs de services. La société opère à travers deux segments : Maison connectée et Petites et moyennes entreprises (PME). Le segment Maison Connectée se concentre sur les consommateurs et fournit des solutions de réseautage Internet de fidélité sans fil (WiFi), comme les systèmes maillés tri-bande et quadri-bande WiFi 6 et WiFi 6E, les routeurs, les produits mobiles de quatrième et cinquième génération (4G/5G), les appareils intelligents comme les toiles numériques Meural, et les services d'abonnement qui offrent aux consommateurs une gamme de services à valeur ajoutée. Le segment PME se concentre sur les petites et moyennes entreprises et fournit des solutions pour les réseaux d'entreprise, les réseaux locaux (LAN) sans fil, l'audio et la vidéo sur Ethernet pour les applications Pro AV, la sécurité et la gestion à distance. La société exerce ses activités dans trois régions géographiques : les Amériques ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et l'Asie-Pacifique (APAC).

Secteur Communications et réseautage