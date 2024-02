New Jersey Resources Corporation est une société holding de services énergétiques diversifiés. Son activité consiste à distribuer du gaz naturel par l'intermédiaire d'un service public réglementé, à investir dans des projets d'énergie propre et des actifs de stockage et de transport de gaz naturel et à les exploiter, ainsi qu'à fournir d'autres services énergétiques de détail et de gros à ses clients. Ses secteurs d'activité sont la distribution de gaz naturel, les services énergétiques, les projets d'énergie propre et le stockage et le transport. Le secteur de la distribution de gaz naturel comprend les services réglementés de gaz naturel, les ventes hors réseau, les capacités et les opérations de gestion du stockage. Le secteur des services énergétiques comprend les activités non réglementées de vente d'énergie en gros et au détail, ainsi que les services de gestion de l'énergie. Le segment "Clean Energy Ventures" consiste en des investissements dans des projets d'énergie propre. Le segment Stockage et transport comprend les investissements dans les marchés du stockage et du transport du gaz naturel, tels que les installations de stockage et de transport du gaz naturel.

Secteur Services aux collectivités de gaz