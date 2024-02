New Work SE, anciennement Xing SE, est un opérateur allemand d'un réseau social pour les professionnels des pays germanophones. La plateforme, XING, permet aux professionnels de toutes sortes de secteurs différents de se rencontrer, de trouver des emplois, des collègues, de nouvelles missions, des partenaires de coopération, des experts et de générer des idées commerciales. La société opère à travers quatre segments : Le segment B2C comprend toutes les fonctionnalités de base de la plateforme XING, telles que la gestion des contacts, les actualités, les emplois et un certain nombre d'applications mobiles de XING, le segment B2B E-Recruiting propose des outils et des solutions permettant aux entreprises de trouver des employés et des talents ; le segment Marketing Solutions & Events propose aux organisateurs des promotions d'événements ciblées et des formats publicitaires que les entreprises peuvent utiliser pour promouvoir leur activité dans un environnement professionnel, et le segment kununu International permet aux candidats et aux employés de s'informer sur les entreprises et les employeurs potentiels et de les évaluer. La société a des bureaux en Europe et aux États-Unis.

