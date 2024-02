Newmark Group, Inc. est une entreprise de services immobiliers commerciaux à part entière. La société offre une gamme diversifiée de services et de produits intégrés pour les investisseurs/propriétaires et les occupants de biens immobiliers. Ses services et produits destinés aux investisseurs/propriétaires comprennent les marchés de capitaux, qui consistent en la vente d'investissements et le courtage de prêts hypothécaires commerciaux, la location d'agences, l'évaluation et le conseil (V&A), la gestion immobilière, le conseil en due diligence et d'autres services de conseil, les services liés aux entreprises parrainées par le gouvernement (GSE) et à la Federal Housing Administration (FHA), ainsi que des solutions d'espaces de travail flexibles pour les propriétaires. Les services et produits de la société destinés aux occupants comprennent la location avec représentation des locataires, les services globaux aux entreprises (GCS), qui comprennent la stratégie en matière d'immobilier, de lieu de travail et d'occupation, les services de conseil aux entreprises, la gestion de projet, l'administration des baux et la gestion des installations, ainsi que des solutions d'espaces de travail flexibles pour les occupants.

Secteur Services immobiliers