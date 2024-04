Nextensa SA est une société immobilière réglementée publique (SIR) qui investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles logistiques et commerciaux en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A fin 2023, le patrimoine immobilier, composé de 30 immeubles d'une surface locative totale de 403 207 m2, est évalué, en valeur comptable, à 1 298,1 MEUR répartis par type d'actifs entre commerces (44%), bureaux (38%) et autres (18% ; notamment bâtiments logistiques et semi-industriels). La répartition géographique du patrimoine immobilier en valeur est la suivante : Belgique (42%), Grand-Duché de Luxembourg (43%) et Autriche (15%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial