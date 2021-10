nLIGHT, Inc. est un fournisseur de lasers à semi-conducteurs et à fibres de haute puissance pour des applications industrielles, de microfabrication, aérospatiales et de défense. La société opère à travers deux segments : Les produits laser et le développement avancé. La société dessert une série d'industries, dont l'industrie, la microfabrication, l'aérospatiale et la défense. Elle fabrique également des...