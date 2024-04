NNN REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier entièrement intégré (REIT). Les actifs de la société sont principalement des actifs immobiliers. Elle acquiert, possède, investit et développe des biens immobiliers qui sont loués principalement à des détaillants dans le cadre de baux nets à long terme et qui sont principalement détenus à des fins d'investissement (biens immobiliers ou portefeuille de biens immobiliers, ou individuellement un bien immobilier). Elle possède environ 3 532 biens immobiliers d'une superficie locative brute totale d'environ 35 966 000 pieds carrés, situés dans 49 États. La société investit principalement dans des biens immobiliers de vente au détail qui sont situés dans chaque marché local pour les lignes de commerce de détail de ses locataires. Le portefeuille de la société comprend des dépanneurs, des services automobiles, des restaurants à service complet, des restaurants à service limité, des centres de divertissement familial, des centres de santé et de remise en forme, des théâtres, des concessionnaires de véhicules de loisirs, de pièces détachées et d'accessoires, des locations d'équipement, des pièces détachées automobiles, des clubs de vente en gros, des magasins de bricolage, des pharmacies, des aires de voyage et des meubles, entre autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial