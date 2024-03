Norma Group SE est un fabricant allemand de solutions technologiques d'assemblage. La société se concentre sur trois catégories de produits : Clamp, Connect et Fluid. La gamme de produits Clamp comprend des colliers de serrage fabriqués en acier non allié ou en acier inoxydable pour l'assemblage ou l'étanchéité de tuyaux en élastomère. Le portefeuille de produits Connect comprend des connecteurs fabriqués en acier non allié ou en acier inoxydable qui sont équipés de joints en élastomère ou en métal et sont utilisés comme éléments d'assemblage et d'étanchéité de tuyaux métalliques et thermoplastiques. Le portefeuille de produits Fluid comprend des connecteurs thermoplastiques à une ou plusieurs couches pour les systèmes de liquides, ainsi que des solutions pour des applications dans les secteurs de la gestion des eaux pluviales et de l'irrigation des paysages. Elle opère, entre autres, par l'intermédiaire de Lifial - Industria Metalurgica de Agueda Lda, un fabricant portugais de colliers de serrage à usage intensif, de colliers de support de tuyaux et de colliers à boulon en U pour le montage d'antennes et de modules solaires.

Secteur Machines et équipements industriels