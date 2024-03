North American Construction Group Ltd. est une entreprise canadienne qui fournit des services de construction civile lourde et d'exploitation minière au Canada, aux États-Unis et en Australie. Elle fournit une gamme de services miniers et de construction lourde à des clients des secteurs de l'exploitation des ressources et de la construction industrielle. La division Construction lourde et exploitation minière de la société s'occupe de l'exploitation des roches dures et des sables bitumineux, de l'enlèvement des morts-terrains, de l'aménagement des sites miniers et de la remise en état des mines. Cette division fournit également des études de constructibilité, des estimations de coûts budgétaires et une gamme de services de planification et d'ordonnancement. La division Equipment Maintenance Services de la société propose des procédures de maintenance sur site, ainsi que dans ses multiples ateliers. Elle fournit des services tels que des options d'entretien des carburants et des lubrifiants, de la vapeur portable, des inspections d'équipement, la fabrication de tuyaux et des essais de freins de camions sur site. La société fournit également des solutions de terrassement lourd aux secteurs minier et civil.