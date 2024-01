Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Exercice complet (activités poursuivies 2 )

Hausse de +10 % (tcc, +8 % USD) du chiffre d’affaires net et de +18 % (tcc, +11 % USD) du résultat opérationnel core

La croissance du chiffre d’affaires a été soutenue principalement par la performance toujours forte de Entresto (+31 % tcc), Kesimpta (+99 % tcc), Kisqali (+75 % tcc), Pluvicto (+261 % tcc) et Scemblix (+179 % tcc)

Hausse de +39 % du résultat opérationnel (tcc, +23 % USD) et de +62 % du résultat net (tcc, +42 % USD) . Le free cash-flow des activités poursuivies s’est élevé à USD 13,2 milliards (+9 % USD)

. Le free cash-flow des activités poursuivies s’est élevé à USD 13,2 milliards (+9 % USD) Croissance du BPA de 70 % (tcc, 49 % USD) à USD 4,13, et du BPA core de +25 % (tcc, +18 % USD) à USD 6,47

Quatrième trimestre (activités poursuivies)

Hausse de +10 % (tcc1, +8 % USD) du chiffre d’affaires net et de +13 % (tcc, +5 % USD) du résultat opérationnel core

La croissance du chiffre d’affaires a été soutenue principalement par la continuation de la forte performance de Entresto (+26 % tcc), Kisqali (+76 % tcc), Kesimpta (+73 % tcc), Cosentyx (+21 % tcc) et Pluvicto (+53 % tcc)





T4, sélection de jalons de l’innovation : Fabhalta : homologation par la FDA du traitement des adultes souffrant de HPN (déjà traités ou jamais traités auparavant) Cosentyx : homologation par la FDA du traitement des adultes souffrant de HS modérée à grave Cosentyx : homologation par la FDA de la formule intraveineuse dans trois indications (Aps, SA, Aps nr-ax) Iptacopan : l’étude de phase III 3 APPLAUSE-IgAN a satisfait à son critère principal chez les patients atteints de néphropathie (IgAN) Atrasentan : l’étude de phase III ALIGN a satisfait à son critère principal chez les patients IgAN Iptacopan : l’étude de phase III APPEAR-C3G a satisfait à son critère principal chez les patients traités par C3G Scemblix : l’étude de phase III ASC4FIRST a satisfait à son critère principal dans la leucémie myéloïde chronique à Ph+ (janvier)



Dividende et prévisions pour 2024, révisées à moyen terme

Dividende de CHF 3,30 par action, en augmentation de 3,1 %, proposé pour 2023

proposé pour 2023 Prévisions pour 2024 3 – chiffre d’affaires net attendu en hausse à un chiffre moyen et résultat opérationnel core attendu en hausse à un chiffre élevé

– chiffre d’affaires net attendu en hausse à et résultat opérationnel core attendu en hausse à Prévisions révisées à moyen terme – chiffre d’affaires net attendu en hausse de 5 % tcc CAGR 2023-2028 et marge attendue du résultat opérationnel core croissant de ~40 %+ d’ici à 2027

1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 49 du Rapport financier simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

2 Telles que définies à la page 37 du Rapport financier simplifié, les activités poursuivies incluent les activités poursuivies de Novartis, comprenant celles des médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate, tandis que les activités abandonnées comprennent les résultats opérationnels de Sandoz.

3 Prière de consulter en page 9 les hypothèses détaillées sur lesquelles se fondent nos prévisions.

Bâle, le 31 janvier 2024 - En commentant les résultats de 2023, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré : « Novartis a achevé sa transformation stratégique pour devenir une entreprise entièrement centrée sur les médicaments innovants tout en poursuivant sans relâche la création durable de valeur pour ses actionnaires. Notre robuste performance opérationnelle continue, en affichant une forte croissance à deux chiffres des revenus et du bénéfice durant le dernier trimestre et l’année entière. Au cours de cette dernière, nous avons obtenu un record de dix résultats positifs d’études de phase III d’actifs possédant un potentiel important de chiffre d’affaires. La très forte performance de nos principaux moteurs de croissance et de notre pipeline souligne notre confiance dans nos prévisions de croissance à moyen terme (5 % tcc CAGR 2023-2028) et de la marge (40 %+ d’ici 2027) ».

Chiffres clés1

Activités poursuivies T4 2023 T4 2022 Variation en % EX 2023 EX 2022 Variation en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 11 423 10 576 8 10 45 440 42 206 8 10 Résultat opérationnel 2 582 1 755 47 68 9 769 7 946 23 39 Résultat net 2 638 1 315 101 130 8 572 6 049 42 62 BPA (USD) 1,29 0,62 108 140 4,13 2,77 49 70 Free cash-flow 2 141 3 462 -38 13 160 12 123 9 Résultat opérationnel core 3 821 3 645 5 13 16 372 14 794 11 18 Résultat net core 3 126 2 963 6 11 13 446 11 946 13 19 BPA core (USD) 1,53 1,39 10 16 6,47 5,48 18 25

Le point sur la stratégie

Notre focus

En 2023, Novartis a parachevé sa spécialisation dans les médicaments innovants. Nous nous concentrons désormais sur nos quatre domaines thérapeutiques clés (cardiovasculaire-rénal-métabolique, immunologie, neurosciences et oncologie). Dans chacun de ces domaines, nous possédons de nombreux actifs importants dans le marché et en pipeline, qui traitent le lourd fardeau de ces maladies et possèdent un potentiel substantiel de croissance. Outre deux plateformes technologiques ayant fait leurs preuves (chimie et biothérapies), trois plateformes émergentes (thérapies génique et cellulaire, thérapies par radioligands et ARNx) sont prioritaires en ce qui concerne les investissements continus dans de nouvelles capacités en R&D et dans la production à grande échelle. Sur le plan géographique, nous nous concentrons sur la croissance de nos régions prioritaires : Etats-Unis, Chine, Allemagne et Japon.

Nos priorités

Accélérer la croissance : attention renouvelée à fournir des médicaments de grande valeur (nouvelles entités moléculaires NEM) et concentration sur l’excellence des lancements à partir d’un pipeline riche dans tous nos domaines thérapeutiques clés. Fournir des rendements : maintenir l’excellence opérationnelle et améliorer nos résultats financiers. Novartis reste discipliné et concentré sur ses actionnaires quand il s’agit d’allouer des capitaux; il vise notamment à générer d’importantes liquidités et à conserver une forte structure de capitaux supportant continuellement sa souplesse. Renforcer nos fondations : favoriser le pouvoir de nos employés, accélérer la science des données et la technologie, tout en continuant à instaurer un climat de confiance avec la société.

Résultats financiers

À la suite de l’adoption, le 15 septembre 2023, par les actionnaires du spin-off de Sandoz, la société rapporte ses états financiers consolidés de l’exercice en cours et des exercices précédents, sous les termes d’« activités poursuivies » et d’« activités abandonnées ».

Les activités poursuivies de Novartis comprennent la spécialisation sur les médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate. Les activités abandonnées comprennent la Division Sandoz et certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz ainsi que certains frais en lien avec le spin-off.

Depuis le spin-off de Sandoz, Novartis est devenu une entreprise à secteur opérationnel unique opérant au niveau mondial et spécialisée dans les médicaments innovants.

Les commentaires ci-dessous se focalisent sur les activités poursuivies. Nous communiquons aussi sur les activités abandonnées, qui comprennent essentiellement Sandoz et les activités correspondantes de Corporate.

Activités poursuivies

Quatrième trimestre

Le chiffre d’affaires net du quatrième trimestre s’est élevé à USD 11,4 milliards (+8 %, +10 % tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 13 points de pourcentage. L’impact de la concurrence des génériques a atteint 3 points de pourcentage, tandis que l’érosion des prix n’a eu aucun effet.

Le résultat opérationnel a atteint USD 2,6 milliards (+47 %, +68 % tcc), stimulé principalement par la hausse du chiffre d’affaires net et par la baisse des frais de restructuration, mais en partie entravés par l’augmentation des frais généraux et des investissements dans la R&D.

Le résultat net s’est élevé à USD 2,6 milliards (+101 %, +130 % tcc), soutenu essentiellement par la hausse du résultat opérationnel et par des impacts fiscaux favorables non récurrents. Le BPA a atteint USD 1,29 (+108 %, +140 % tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le résultat opérationnel core a grimpé à USD 3,8 milliards (+5 %, +13 % tcc), soutenu principalement par la hausse du chiffre d’affaires net, mais en partie entravé par l’augmentation des frais généraux et des investissements dans la R&D. La croissance en USD du résultat opérationnel core a subi un effet négatif se chiffrant à 2 points de pourcentage de la dévaluation à la mi-décembre de la monnaie en Argentine4. La marge du résultat opérationnel core a atteint 33,5 % du chiffre d’affaires net, diminuant de 1,0 point de pourcentage en USD (+1,0 point de pourcentage tcc).

Le résultat net core a atteint USD 3,1 milliards (+6 %, +11 % tcc), grâce principalement à la hausse du résultat opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 1,53 (+10 %, +16 % tcc), car il a bénéficié de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow des activités poursuivies s’est élevé à USD 2,1 milliards, (-38 % USD), contre USD 3,5 milliards un an auparavant, cette diminution est due à la baisse des flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles.

Exercice entier

Le chiffre d’affaires net de l’exercice s’est élevé à USD 45,4 milliards (+8 %, +10 % tcc), soutenu par la croissance en volume se chiffrant à 16 points de pourcentage, mais impacté en partie par l’érosion des prix atteignant 2 points de pourcentage et par la concurrence des génériques s’élevant à 4 points de pourcentage.

Le résultat opérationnel s’est hissé à USD 9,8 milliards (+23 %, +39 % tcc), stimulé principalement par la hausse du chiffre d’affaires net, par la baisse des frais de restructuration et par des revenus provenant de règlements judiciaires, mais en partie contrebalancés par la hausse des dépréciations d’actifs et par celle des frais généraux et des investissements en R&D.

Le résultat net s’est élevé à USD 8,6 milliards (+42 %, +62 % tcc), essentiellement grâce à l’augmentation du résultat opérationnel et à des impacts fiscaux favorables non récurrents. Le BPA a grimpé à USD 4,13 (+49 %, +70 % tcc).

Le résultat opérationnel core est monté à USD 16,4 milliards (11 %, +18 % tcc), soutenu par la hausse du chiffre d’affaires net, mais en partie contrebalancée par l’augmentation des frais généraux et des investissements en R&D. La marge opérationnelle core a augmenté à 36,0 % du chiffre d’affaires net, soit de 0,9 point de pourcentage (+2,4 points de pourcentage tcc).

Le résultat net core a atteint USD 13,4 milliards (+13 %, +19 % tcc), principalement en raison de la hausse du résultat opérationnel core. Le BPA core s’est élevé à USD 6,47 (+18 %, +25 % tcc), bénéficiant de la diminution du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Le free cash-flow des activités poursuivies s’est élevé à USD 13,2 milliards (+9 % USD), contre USD 12,1 milliards en 2022. Cette augmentation est due à la hausse des flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles.

1 Comme notre filiale en Argentine opère dans une économie marquée par une hyperinflation, les normes comptables IFRS® demandent que ses résultats financiers de l’année soient traduits aux fins de consolidation dans la monnaie de présentation en USD de nos résultats financiers en utilisant le taux de change de clôture ARS et non le taux de change moyen de la période. Ce qui fait que les résultats des 9 premiers mois et l’impact de la dévaluation du T4 sont comptabilisés au T4.

Activités abandonnées

Les activités abandonnées comprennent les activités de Sandoz, la division des médicaments génériques et des biosimilaires ainsi que certaines parties des activités de Corporate attribuables à Sandoz avant le spin-off jusqu’au 3 octobre 2023, date de la distribution, ainsi que certaines dépenses liées au spin-off. L’exercice 2023 comprend également le gain net unique, non monétaire et non imposable selon les normes IFRS, d’USD 5,9 milliards sur la distribution de Sandoz Group AG aux actionnaires de Novartis AG. Ce montant représente essentiellement la différence positive entre le montant estimé de la distribution selon les normes comptables IFRS, calculé sur la base de la juste valeur estimée des activités de Sandoz distribuée aux actionnaires de Novartis AG et l’actif net de Sandoz à ce moment-là. Aucun résultat opérationnel n’a été enregistré au quatrième trimestre 2023 après la date de distribution. L’exercice précédent comprenait les résultats de la période entière.

Quatrième trimestre

Le résultat net des activités abandonnées s’est monté à USD 5,8 milliards, résultant du gain net unique, non monétaire et non imposable selon les normes comptables IFRS, d’USD 5,9 milliards de la distribution de Sandoz Group AG aux actionnaires de Novartis AG, contre USD 151 millions au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Exercice entier

Le chiffre d’affaires net en 2023 s’est élevé à USD 7,4 milliards, contre USD 9,4 milliards en 2022 et le résultat opérationnel a atteint USD 265 millions contre USD 1,3 milliard en 2022.

Le résultat net en 2023 des activités abandonnées a grimpé à USD 6,3 milliards, contre USD 906 millions en 2022, à la suite du gain net, unique, non monétaire et non imposable, selon les normes comptables IFRS, d’USD 5,9 milliards de la distribution de Sandoz Group AG aux actionnaires de Novartis AG.

Total de l’entreprise

Quatrième trimestre

Le résultat net s’est élevé à USD 8,5 milliards, contre USD 1,5 milliard un an auparavant. Le BPA de base a grimpé à USD 4,14, comparé à USD 0,69 un an auparavant, en raison du gain net unique, non monétaire et non imposable selon les normes comptables IFRS, d’USD 5,9 milliards de la distribution de Sandoz Group AG aux actionnaires de Novartis AG. Les flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à USD 2,5 milliards et le free cash-flow a atteint USD 2,1 milliards.

Exercice entier

Le résultat net enregistré en 2023 s’est élevé à USD 14,9 milliards, contre USD 7,0 milliards en 2022. Le BPA de base a atteint USD 7,15, comparé à USD 3,19 en 2022, en raison du gain net unique, non monétaire et non imposable selon les normes comptables IFRS, d’USD 5,9 milliards de la distribution de Sandoz Group AG aux actionnaires de Novartis AG. Les flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à USD 14,5 milliards et le free cash-flow a atteint USD 13,2 milliards.

Moteurs de croissance clés au quatrième trimestre

Nos résultats financiers du trimestre sont le fruit d'une focalisation continue sur les principaux moteurs de croissance (classés selon leur contribution à la croissance du T4), soit :

Entresto (USD 1 635 millions, +26 % tcc) forte croissance stimulée par la demande, avec une hausse du nombre de patients dans tous les pays Kisqali (USD 610 millions, +76 % tcc) forte croissance du chiffre d’affaires dans toutes les régions, à la suite de la reconnaissance grandissante des avantages constants en termes de survie globale dans le cancer du sein avancé HR+/HER2 Kesimpta (USD 641 millions, +73 % tcc) augmentation du chiffre d’affaires dans toutes les régions, soutenue par la hausse de la demande et de la facilité d’accès Cosentyx (USD 1 303 millions, +21 % tcc) le chiffre d’affaires a progressé tant aux Etats-Unis (+17 %) qu’en dehors (+26 % tcc), profitant d’une base plus basse l’année dernière(notamment un ajustement des retenues sur les revenus aux Etats-Unis) Pluvicto (USD 273 millions, +53 % tcc) croissance continue du chiffre d’affaires aux Etats-Unis, fourniture désormais assurée, concentration sur l’initiation de nouveaux patients Ilaris (USD 376 millions, +29 % tcc) croissance du chiffre d’affaires dans toutes les régions Leqvio (USD 123 millions, +190 % tcc) lancement en cours, se concentrant sur l’enrôlement de patients, l’écartement des obstacles à l’accès et l’amélioration de l’information médicale Scemblix (USD 125 millions, +143 % tcc) poursuit la forte progression de son lancement, qui démontre l’ampleur du besoin non satisfait dans la leucémie myéloïde chronique (LMC) Jakavi (USD 444 millions, +14 % tcc) hausse du chiffre d’affaires dans les marchés de croissance émergents, en Europe et au Japon, soutenue par la forte demande pour ses indications dans la myélofibrose et la polycythémie essentielle Xolair (USD 378 millions, +16 % tcc) chiffre d’affaires en progression dans toutes les régions Tafinlar + Mekinist (USD 486 millions, +7 % tcc) chiffre d’affaires en progression principalement aux Etats-Unis et dans les marchés de croissance émergents, compensant en partie le déclin enregistré en Europe Promacta/Revolade (USD 563 millions, +4 % tcc) hausse du chiffre d’affaires essentiellement aux Etats-Unis grâce à son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et dans l’anémie aplasique sévère Piqray (USD 131 millions, +18 % tcc) hausse du chiffre d’affaires principalement aux Etats-Unis Lutathera (USD 147 millions, +13 % tcc) chiffre d’affaires en progression dans toutes les régions grâce à une demande accrue Marchés de croissance émergents* Croissance globale de +18 % (tcc). La Chine a progressé (+38 % tcc) à USD 0,8 milliard, en raison d’une référence plus basse au T4 2022. Sur l’exercice entier, la Chine a enregistré une croissance de +17 % (tcc)

*Tous les marchés, sauf Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Chiffre d’affaires net du top 20 des marques en 2023

T4 2023 Variation en % EX 2023 Variation en % M USD USD tcc M USD USD tcc Entresto 1 635 27 26 6 035 30 31 Cosentyx 1 303 21 21 4 980 4 5 Promacta/Revolade 563 4 4 2 269 9 10 Kesimpta 641 74 73 2 171 99 99 Kisqali 610 71 76 2 080 69 75 Tafinlar + Mekinist 486 5 7 1 922 9 11 Tasigna 446 -6 - 6 1 848 -4 -3 Jakavi 444 14 14 1 720 10 12 Lucentis 301 -24 - 25 1 475 -21 -20 Xolair 378 17 16 1 463 7 9 Ilaris 376 25 29 1 355 20 22 Sandostatin 316 4 5 1 314 6 8 Zolgensma 286 -7 - 4 1 214 -11 -9 Pluvicto 273 53 53 980 262 261 Gilenya 154 -55 - 55 925 -54 -54 Groupe Exforge 156 -2 - 1 713 -4 -1 Groupe Galvus 153 -27 - 17 692 -19 -11 Groupe Diovan 147 4 6 613 -6 -1 Lutathera 147 15 13 605 28 28 Gleevec/Glivec 128 -27 - 25 561 -25 -22 Total du top 20 des marques 8 943 13 14 34 935 10 12

Le point sur la R&D : développements clés au 4e trimestre

Nouvelles homologations

Fabhalta

(iptacopan) Homologué aux Etats-Unis comme première monothérapie par voie orale des adultes (déjà traités auparavant ou non) souffrant d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) Cosentyx Homologué aux Etats-Unis en tant que premier traitement biologique nouveau depuis près d’une décennie pour traiter les adultes atteints d’hidradénite suppurée (HS) modérée à grave



Homologation aux Etats-Unis de la formule intraveineuse pour trois indications : l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante (SPA) et la SPA axiale non radiographique

Résultats d’essais cliniques en cours et autres faits saillants

Scemblix

(asciminib) L’étude de phase III ASC4FIRST a satisfait à ses deux critères principaux (taux de réponse moléculaire important vs imatinib ou des inhibiteurs de la tyrosine kinase sélectionnés par le chercheur). Le but étant d’obtenir des résultats significatifs sur les plans clinique et statistique dans la leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif diagnostiquée récemment (LMC-PC Ph+). En outre, Scemblix a présenté un profil favorable d’innocuité et de tolérance. Ces résultats seront présentés lors d’un prochain congrès médical et soumis en 2024 aux autorités réglementaires



L'étude de phase III ASCEMBL, un suivi médian de près de 4 ans, de ces patients, a confirmé le profil d’efficacité, d’innocuité et de tolérance par rapport à bosutinib en présence de L3. Ces résultats ont été présenté au congrès 2023 de l’ASH Fabhalta

(iptacopan) L’analyse intermédiaire de l’étude de phase III APPLAUSE-IgAN a démontré une réduction importante sur les plans clinique et statistique de la protéinurie chez les patients souffrant de néphropathie à IgA. Cette étude a satisfait à son critère principal dans une analyse intermédiaire prédéterminée (au 9e mois), démontrant sa supériorité sur un placebo dans la diminution de la protéinurie, tandis que son innocuité correspondait aux résultats précédemment rapportés. Novartis prévoit de transmettre les résultats de cette analyse aux autorités réglementaires afin d’obtenir une autorisation accélérée ; l’étude continue pendant encore 24 mois jusqu’au résultat final

L’étude de phase III APPEAR-C3G a satisfait à son principal critère en montrant la supériorité d’iptacopan sur un placebo lors d’une analyse de six mois dans la réduction de la protéinurie, importante sur les plans clinique et statistique, chez les patients recevant C3G en plus du traitement de base. Le profil d’innocuité d’iptacopan correspondait aux résultats antérieurs. Les résultats de cette étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical. L’étude se poursuit avec tous les patients recevant le traitement actif pendant six mois

Les résultats de l’étude étendue de phase III APPLY-PNH ont montré l’efficacité durable et l’innocuité à long terme de Fabhalta chez les patients souffrant d’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). Les résultats ont montré une augmentation, cliniquement significative, des niveaux d’hémoglobine au point de devenir presque normaux (≥12 g/dl), permettant d’éviter les transfusions de sang, tandis que la plupart des patients faisaient état d’une diminution de leur fatigue. Des bénéfices comparables ont été constatés chez les patients changeant de traitement passant de l’anti-C5 à Fabhalta. Le profil d’innocuité n’a pas changé entre 24 et 48 semaines. Ces résultats ont été présentés au congrès 2023 de l’ASH atrasentan



L’étude de phase III ALIGN a satisfait à son critère principal, soit de montrer, lors d’une analyse intermédiaire au bout de 36 semaine, la supériorité d’atrasentan vs placebo dans la réduction de la protéinurie, réduction importante sur les plans clinique et statistique, chez les patients IgAN recevant un soin d’appoint. Le profil d’innocuité d’atrasentan a correspondu à celui annoncé précédemment. Les résultats de cette étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical. L’étude se poursuit et les résultats finaux sont attendus en 2026 remibrutinib Les essais de phase III REMIX-1 et REMIX-2 ont démontré, par rapport à un placebo, des réductions cliniquement et statistiquement importantes d’activité hebdomadaire de l’urticaire (UAS7), des démangeaisons (ISS7) et de l’enflure (HSS7) à la semaine 2 déjà et durant jusqu’à la semaine 12. Remibrutinib a un profil d’innocuité favorable avec des taux de réaction indésirable comparables au placebo et des tests équilibrés de la fonction du foie dans les deux essais. Ceux-ci se poursuivent encore de manière à pouvoir présenter les résultats finaux au bout de 52 semaines. Les demandes d’homologation seront soumises en 2024. Les résultats ont été présentés au congrès 2023 de l’AAAI Kisqali



(ribociclib) L’analyse finale iDFS spécifiée par le protocole de l’essai de phase III NATALEE (avec un suivi médian de 33,3 mois et 78,3 % des patients ayant terminé le traitement par ribociclib) renforce la réduction de 25 % du risque de récidive et cela dans une large population of patientes atteintes d’un cancer du sein HR+/HER2 au stade précoce et continue de plaider en faveur des demandes d’homologation. L’avantage iDFS reste cohérent dans les principaux sous-groupes de patientes, avec une stabilité dans les critères secondaires, survie globale (SG) comprise. Chez les patientes atteintes de tumeurs aux stades II et III, ribociclib a diminué le risque de récidive respectivement de 30 % et de 24,5 %. Le profil d’innocuité a été conforme aux résultats présentés précédemment. Les résultats de cet essai ont été présentés au congrès 2023 de la SABCS. Les résultats de NATALEE ont été soumis à la FDA en décembre 2023 Développement commercial initial dans les domaines thérapeutiques et technologiques core Cardiovasculaire-rénal-métabolique :



Chong Kun Dang (faible poids moléculaire FPM, actif principal CKD-510 pour traiter les maladies dans lesquelles l’enzyme HDAC6 joue probablement un rôle, notamment dans certaines maladies cardiovasculaires)

SanReno (FPM et mAb, assurant les droits mondiaux d’Atrasentan/Zigakibart)

Argo Biopharma (ARNx, cibles non-divulguées) Neurosciences :



Voyager Therapeutics (thérapie génique, collaboration stratégique et accord de licence pour une capside susceptible de traiter la maladie de Huntington et l’atrophie musculaire de la colonne vertébrale) Immunologie :



Calypso (biothérapies, actif principal CALY-002 un anti-IL-15 mAB prometteur qui sera étudié dans une série d’indications autoimmunes) Oncologie :



Legend Biotech (thérapie cellulaire, ciblant DLL3, un ligand très présent dans plusieurs cancers) Isomorphic Labs – s’appuyant sur l’IA, notamment sur le modèle AlphaFold de prochaine génération, afin de découvrir des traitements basés sur de petites molécules contre des cibles non-divulguées

Structure du capital et endettement net

Maintenir un bon équilibre entre les investissements dans nos activités, une structure financière solide et des rendements attrayants pour nos actionnaires reste une priorité.

En 2023, Novartis a racheté au total 87,5 millions d’actions pour USD 8,4 milliards sur la seconde ligne de négoce à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Ces rachats ont compris 52,8 millions d’actions (USD 4,9 milliards) dans le cadre du programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards (annoncé en décembre 2021 et se terminant en juin 2023) et 23,0 millions d’actions (USD 2,3 milliards) dans le cadre du nouveau programme de rachat d’actions à concurrence d’USD 15 milliards annoncé en juillet 2023 (et qui continue comme prévu avec jusqu’à USD 12,7 milliards restant à exécuter). En outre, 11,7 millions d’actions (USD 1,2 milliard), ont été rachetées, afin de compenser l’effet dilutif des plans de participation en actions des collaboratrices et collaborateurs. De surcroît, 1,6 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 0,1 milliard) ont été rachetées aux collaboratrices et collaborateurs. Au cours de la même période, 13,5 millions d’actions (pour une valeur de fonds propres d’USD 1,1 milliard) ont été distribuées à la suite de l’exercice d’options et d’attributions d’actions dans le cadre des plans de rémunération des collaboratrices et collaborateurs. Par conséquent, le nombre total d’actions en circulation a diminué de 75,6 millions, par rapport au 31 décembre 2022. Ces transactions portant sur les actions propres ont entraîné une diminution des capitaux propres pour un montant d’USD 7,4 milliards et une sortie nette de trésorerie se chiffrant à USD 8,6 milliards.

Au 31 décembre 2023, l’endettement net a augmenté à USD 10,2 milliards, contre USD 7,2 milliards au 31 décembre 2022. Cette augmentation est due principalement au paiement du dividende annuel d’USD 7,3 milliards, à la sortie nette de trésorerie pour les transactions sur actions propres s’élevant à USD 8,6 milliards et pour les transactions liées à des acquisitions et à des achats d’actifs incorporels s’élevant à USD 3,3 milliards nets. Cette augmentation a été en partie compensée par le free cash-flow d’USD 13,2 milliards et à la diminution d’USD 3,0 milliards de la dette nette de Novartis en lien avec le spin-off de Sandoz.

Au quatrième trimestre 2023, la note de crédit à long terme de Novartis est de A1 pour Moody’s Investors Service et de AA- pour S&P Global Ratings.

Prévisions pour 2024

Sauf événements imprévus ; croissance attendue en tcc vs l’exercice précédent

Chiffre d’affaires net Croissance attendue à un chiffre moyen Résultat opérationnel core Croissance attendue à un chiffre élevé

Hypothèses clés :

Aucun lancement d’un générique d’Entresto aux Etats-Unis en 2024

Impact des taux de change

Si les taux de change enregistrés à fin janvier perdurent sur le reste de l’année 2024, leur impact sur l’exercice en cours aurait un effet négatif de 1 point de pourcentage sur le chiffre d’affaires net et de 3 points de pourcentage sur le résultat opérationnel core. L’impact estimé des taux de change sur nos résultats est publié chaque mois sur notre site Web

Assemblée générale

Proposition de dividende

Le Conseil d’administration de Novartis propose de verser un dividende de CHF 3,30 par action pour 2023, en hausse de 3,1% par rapport à CHF 3,20 par action dans l’exercice précédent, représentant la 27e hausse consécutive du dividende depuis la création de Novartis en décembre 1996. Les actionnaires voteront sur cette proposition lors de l’Assemblée générale du 5 mars 2024.

Réduction du capital-actions

Le Conseil d’administration de Novartis propose d’annuler 87 547 255 actions (rachetées en vertu de l’autorisation du 4 mars 2022) et de procéder par conséquent à une réduction de capital de CHF 42,9 millions, passant ainsi de CHF 1 115 964 098,48 à CHF 1 073 065 943,53.

Elections du Président et des membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Novartis propose de réélire tous ses membres actuels (Président inclus).

Chiffres clés1

Activités poursuivies2 T4 2023 T4 2022 Varia. en % EX 2023 EX 2022 Varia. en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 11 423 10 576 8 10 Chiffre d’affaires net 45 440 42 206 8 10 Résultat opérationnel 2 582 1 755 47 68 Résultat opérationnel 9 769 7 946 23 39 en % du chiffre d’affaires 22,6 16,6 en % du chiffre d’affaires 21,5 18,8 Résultat net 2 638 1 315 101 130 Résultat net 8 572 6 049 42 62 BPA (USD) 1,29 0,62 108 140 BPA (USD) 4,13 2,77 49 70 Flux de trésorerie provenant

des activités opérationnelles 2 547 3 768 -32 Flux de trésorerie prov.

des activités opérationnelles 14 220 13 039 9 Mesures non IFRS Mesures non IFRS Free cash-flow 2 141 3 462 -38 Free cash-flow 13 160 12 123 9 Résultat opérationnel core 3 821 3 645 5 13 Résultat opérationnel core 16 372 14 794 11 18 en % du chiffre d’affaires 33,5 34,5 en % du chiffre d’affaires 36,0 35,1 Résultat net core 3 126 2 963 6 11 Résultat net core 13 446 11 946 13 19 BPA core (USD) 1,53 1,39 10 16 BPA core (USD) 6,47 5,48 18 25 Activités abandonnées2 T4 2023 T4 2022 Varia. en % EX 2023 EX 2022 Varia. en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d’affaires net 2 374 ns ns Chiffre d’affaires net 7 428 9 372 ns ns Résultat opérationnel 194 ns ns Résultat opérationnel 265 1 251 ns ns en % du chiffre d’affaires 8,2 en % du chiffre d’affaires 3,6 13,3 Résultat net 5 842 151 ns ns Résultat net 6 282 906 ns ns Mesures non IFRS Mesures non IFRS Résultat opérationnel core 385 ns ns Résultat opérationnel core 1 185 1 871 ns ns en % du chiffre d’affaires 16,2 en % du chiffre d’affaires 16,0 20,0 Total de l’entreprise T4 2023 T4 2022 Varia. en % EX 2023 EX 2022 Varia. en % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Résultat net 8 480 1 466 ns ns Résultat net 14 854 6 955 ns ns BPA (USD) 4,14 0,69 ns ns BPA (USD) 7,15 3,19 ns ns Flux de trésorerie provenant

des activités opérationnelles 2 547 4 111 ns ns Flux de trésorerie provenant

des activités opérationnelles 14 458 14 236 ns ns Mesures non IFRS Mesures non IFRS Free cash-flow 2 141 3 713 ns ns Free cash-flow 13 179 13 038 ns ns Résultat net core 3 127 3 251 ns ns Résultat net core 14 336 13 352 ns ns BPA core (USD) 1,53 1,52 ns ns BPA core (USD) 6,90 6,12 ns ns ns = non significatif

1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 49 du Rapport financier simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l’exercice précédent.

1 Telles que définies à la page 37 du Rapport financier simplifié, les activités poursuivies incluent les activités poursuivies de Novartis, comprenant celles des médicaments innovants et les activités poursuivies de Corporate, tandis que les activités abandonnées comprennent les résultats opérationnels de Sandoz.

Les résultats financiers détaillés qui accompagnent le présent communiqué sont compris dans le Rapport financier simplifié disponible en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://ml-eu.globenewswire.com/resource/download/a507329c-1dd6-43c6-8a9b-9d0b86d9bf20/





Les noms de produits en italique sont les marques déposées que Novartis AG possède ou exploite sous licence.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie de tous, de sorte que les patients, les professionnels de la santé et la société́ puissent faire face aux maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Réimaginez la médecine avec nous : consultez https://www.novartis.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X/Twitter et Instagram.

