Lire la suite nVent Electric plc est un fournisseur mondial de solutions de connexion et de protection électriques. La société conçoit, fabrique, commercialise, installe et entretient des produits et des solutions qui connectent et protègent les équipements, les bâtiments et les processus critiques. Le portefeuille de marques de la société comprend CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF et TRACER. La société opère à travers... Secteur Equipements et composants électriques Agenda 09/02 Publication de résultats