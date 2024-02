oceansix dépose un brevet provisoire pour son système d’emballage révolutionnaire

oceansix Future Paths Ltd. (« la Société » ou « oceansix ») est une société cotée au TSX Venture Exchange de Toronto, à New York et à la Bourse de Francfort. oceansix est une entreprise de technologie et de fabrication qui s'est donné pour mission environnementale d'utiliser les déchets plastiques pour créer des produits innovants et bâtir des entreprises transformatrices. L'entreprise a son siège en Israël, et dispose d'un centre de recherche et de développement ainsi que d'une usine de production à Valence, en Espagne.

oceansix annonce le dépôt d’une demande de brevet provisoire pour un système d’emballage innovant

Grâce à son engagement continu envers l’exécution de son plan de développement, oceansix a atteint une étape importante dans son parcours visant à révolutionner les emballages utilisés dans le cadre du commerce électronique. Déposée au début de l’année, cette invention devrait bientôt établir de nouvelles normes en matière d’efficacité des emballages et de systèmes réutilisables.

Une conception innovante pour un impact durable

L’emballage, conçu par l’inventeur Gat Ramon, présente un design unique qui répond aux préoccupations environnementales pressantes des emballages traditionnels à usage unique. Il résout également certains problèmes critiques auxquels les entreprises sont confrontées pour assurer la protection de leurs articles pendant le transport, sans ajouter de poids ou de volume excessif, permettant d’optimiser l’efficacité de l’expédition.

L’emballage est également conçu pour s’adapter aux produits de différentes tailles, éliminant le besoin de matériaux de rembourrage supplémentaires et réduisant considérablement les déchets. De nature écologique, il a été conçu pour être fabriqué à partir de matériaux recyclés, et pour pouvoir être réutilisé jusqu’à 100 fois. Il s’inscrit donc parfaitement dans la mission d’oceansix, qui consiste à favoriser les pratiques durables dans tous les secteurs d’activité, en particulier ceux des emballages et du commerce électronique qui en sont actuellement à leur point culminant.

Relever les défis du commerce électronique

L’emballage d’oceansix est spécialement conçu pour atténuer l’impact environnemental du commerce électronique, en ciblant les déchets générés par les matériaux en carton et en plastique. Le projet vise à réduire les émissions de CO2 et à améliorer l’efficacité et la rentabilité de la logistique inverse, en offrant une solution évolutive et compatible avec l’automatisation, qui intègre des fonctionnalités du futur comme la localisation en temps réel et l’identification unique grâce à un verrouillage intelligent.

oceansix rejoint le goCircular Radar de TheCircularLab en reconnaissance de l’excellence que l’entreprise apporte en matière d’économie circulaire

ooceansix est heureuse d’annoncer son inclusion dans le goCircular Radar de TheCircularLab, le centre d’innovation pionnier de l’économie circulaire en Europe. Cette distinction place oceansix sur la carte des startups cheffes de file dans le secteur de l’économie circulaire en Europe, soulignant le potentiel de son projet d’emballage réutilisable et ouvrant la possibilité à des voies de collaboration.

oceansix renforce sa stratégie grâce à la collaboration d’experts et à de nouvelles options incitatives

En plus de sa récente annonce concernant le système d’emballage, oceansix a octroyé 300 000 options à un consultant, à un prix d’exercice de 0,29 CAD, valable pendant cinq ans. Cette initiative constitue un élément clé de notre stratégie globale de collaboration avec des experts dont les connaissances et l’expertise sont essentielles pour faire avancer notre mission.

Rejoignez oceansix

oceansix invite les parties prenantes, les partenaires et la communauté internationale à prendre part à sa vision de la création de solutions durables et efficaces.

Pour plus d’informations sur oceansix et ses projets pionniers, retrouvez-nous sur oceansix.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

À propos d’oceansix

oceansix Future Paths Ltd. est un chef de file dans le développement de solutions radicales et durables et dans la transformation des déchets en produits novateurs. Animée par un modèle circulaire et par la volonté de relever certains des défis les plus pressants de la planète, oceansix associe des technologies de pointe à des pratiques durables pour créer des solutions constructives et faire prospérer le commerce mondial.

