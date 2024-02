Omega Healthcare Investors, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société exerce ses activités par le biais du secteur, qui consiste en des investissements dans des propriétés immobilières liées aux soins de santé situées aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'activité principale de la société consiste à fournir du financement et des capitaux au secteur des soins de santé à long terme, en mettant l'accent sur les établissements de soins infirmiers spécialisés (SNF), les établissements de vie assistée (ALF) et, dans une moindre mesure, les établissements de vie autonome (ILF), les établissements de réadaptation et de soins actifs (établissements spécialisés) et les immeubles de bureaux médicaux (MOB). Le portefeuille de la société se compose de ses baux à long terme et de ses prêts immobiliers avec des sociétés d'exploitation de soins de santé et des sociétés affiliées. En outre, la société accorde des prêts aux exploitants et/ou à leurs mandants. Son portefeuille d'investissements immobiliers comprend plus de 926 établissements de soins de santé, situés dans 42 États et au Royaume-Uni, qui sont exploités par 67 opérateurs tiers.

