ON24, Inc. fournit une plateforme d'engagement numérique basée sur le cloud qui permet aux entreprises de convertir l'engagement des clients en revenus par le biais de webinaires interactifs, d'événements virtuels et de contenus multimédias. Le portefeuille de produits d'expérience numérique interactifs et personnalisés de la société crée et capture des données exploitables en temps réel auprès des professionnels chaque mois pour fournir aux entreprises des signaux d'achat et des informations comportementales afin de convertir les prospects en clients. Son portefeuille de produits ON24 Experience comprend ON24 Elite, un webinaire interactif en direct ; ON24 Forum, une expérience interactive en direct qui facilite l'interaction vidéo à vidéo entre les présentateurs et le public ; ON24 Engagement Hub, une expérience de contenu multimédia riche et permanent, et ON24 Target, une expérience de contenu multimédia riche et personnalisé. Ses produits ON24 Experience sont soutenus par ses solutions, notamment ON24 Intelligence et ON24 Connect.

Secteur Logiciels