OneSpaWorld Holdings Limited est une société de services de santé et de bien-être. La société propose des services de santé, de remise en forme, de beauté et de bien-être et vend des produits connexes. Elle opère sur environ 187 navires de croisière et dans 54 centres de villégiature à travers le monde. Ses services comprennent, entre autres, des services et des produits traditionnels de soins du corps, de salon et de la peau ; des installations de remise en forme en libre-service, des cours de remise en forme spécialisés et des entraînements personnels de remise en forme ; le traitement de la douleur, des programmes de désintoxication et des analyses complètes de la composition corporelle ; des programmes et des produits de gestion du poids, et des services avancés de médi-spa. La société offre à ses clients l'accès à des marques de beauté et de bien-être telles que ELEMIS, Kerastase, BOTOX Cosmetic, Dysport, Restylane, Perlane, Thermage, CoolSculpting, truSculpt 3D et truSculpt iD, entre autres. Elle exploite des spas, des salons et des centres de remise en forme sur diverses lignes de croisière, telles que Costa Cruises, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises et Seabourn Cruise Line, entre autres.

Secteur Loisirs et détente