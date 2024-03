Opera Ltd est une société technologique basée en Norvège qui est engagée dans le développement de navigateurs web. La société opère en tant que fournisseur de navigateur et de plates-formes intégrées de découverte et de recommandation de contenu numérique basé sur l'intelligence artificielle (IA). Les activités de la société comprennent la recherche, la publicité, les licences de technologie et autres. Les revenus de la recherche sont générés lorsqu'un utilisateur effectue une recherche qualifiée en utilisant un partenaire de recherche d'Opera. Les revenus de la publicité sont constitués d'unités publicitaires standard, de signets prédéfinis de partenaires, ou de numéros abrégés, et d'abonnements à divers services promus. Les licences de technologie et autres revenus comprennent les revenus provenant des fabricants d'appareils et des opérateurs de communications mobiles. Les accords de licence comprennent la concession de licences de technologie, les services professionnels connexes, la maintenance et le soutien, ainsi que les services d'hébergement.

Secteur Logiciels