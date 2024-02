(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

Dewhurst Group PLC, en hausse de 13% à 849,00 pence, fourchette de 12 mois 700,00-1 372,79. Le fournisseur de composants pour les ascenseurs, les transports et les claviers lance un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 2,5 millions de livres sterling. Le rachat commence vendredi et se terminera au plus tard le 31 mars, ou lorsque la valeur maximale du programme aura été atteinte. Dewhurst reconfirmera les détails du programme lors de son assemblée générale annuelle le 20 février.

MC Mining Ltd, en hausse de 5,7% à 7,00 pence, fourchette de 12 mois 6,30 pence-17,30 pence. Goldway Capital Investments Ltd a déclaré vendredi qu'elle avait fait une offre d'achat pour le mineur de charbon. Goldway, qui est une société à but spécial constituée à Hong Kong, déclare que "les coûts liés au maintien de la cotation en bourse dépassent de loin les avantages pour les actionnaires de MCM". Goldway indique que l'offre valorise le capital de MC Mining à environ 65,3 millions de dollars australiens, soit 33,8 millions de livres sterling, et 803 millions de rands. La valeur de l'entreprise est d'environ 75,5 millions de dollars australiens. L'offre s'élève à 16 cents australiens par action, soit environ 8,27 pence ou 1,97 ZAR, ce qui représente une prime par rapport au prix de clôture de 13 cents australiens du cours de clôture de MCM jeudi.

AIM - PERDANTS

Orchard Funding Group PLC, baisse de 27% à 24,00 pence, fourchette de 12 mois 21,55 pence-48,80 pence. Le fournisseur de financement d'honoraires professionnels dit qu'il s'attend à un impact négatif important de la part des assureurs qui retirent leurs produits du marché de la protection des actifs garantis. Il précise que ces retraits font suite à la conclusion d'un examen de la Financial Conduct Authority britannique. À la fin du mois dernier, la FCA a demandé à plusieurs assureurs britanniques de cesser d'émettre de nouveaux produits GAP après une enquête sur ce marché spécialisé. "L'assurance GAP est vendue comme un complément à l'assurance automobile, couvrant la différence entre le prix d'achat d'un véhicule et sa valeur actuelle sur le marché. Plus de 20 % des actifs d'Orchard Funding financent des produits d'assurance GAP, de sorte que le retrait de ces produits d'assurance est susceptible d'avoir un impact négatif important sur ses résultats financiers pour l'exercice en cours.

