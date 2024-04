OreCorp Limited est une société d'exploration minière basée en Australie. Le principal projet de la société est le projet aurifère Nyanzaga à haute teneur et à plusieurs millions d'onces d'or dans le nord-ouest de la Tanzanie. Le projet aurifère de Nyanzaga est un projet de développement avancé dans les roches vertes archéennes des champs aurifères du lac Victoria, dans le nord-ouest de la Tanzanie. Le projet aurifère de Nyanzaga est situé à environ 60 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Mwanza, à 60 km à l'est de la mine d'or de Geita et à 30 km au nord-est de la mine d'or de Bulyanhulu (Barrick Gold). Le projet comprend la licence spéciale d'exploitation minière (SML), qui couvre environ 23,4 kilomètres carrés et englobe les gisements de Nyanzaga et de Kilimani ainsi que d'autres perspectives d'exploration.

Secteur Or