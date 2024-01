Orion Energy Systems, Inc. fournit des systèmes d'éclairage à diodes électroluminescentes (LED), des solutions de contrôle sans fil compatibles avec l'Internet des objets (IoT), des services d'ingénierie de projet, de conception de gestion de projets énergétiques, des services de maintenance et des services d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE). Les segments de la société comprennent la division Orion Lighting, qui développe et vend des produits d'éclairage et fournit des services de construction et d'ingénierie pour l'éclairage commercial et les systèmes de gestion de l'énergie ; la division Orion Maintenance, qui fournit aux détaillants, distributeurs et autres entreprises des services de maintenance, de réparation et de remplacement pour l'éclairage et les composants électriques connexes déployés dans leurs installations, et la division Orion Electric Vehicle Charging qui offre une expertise en matière de recharge de VE, vend et installe des stations de recharge de véhicules électriques sourcées avec les abonnements et renouvellements de logiciels connexes et fournit des solutions d'installation de VE avec un soutien continu à tous les secteurs verticaux commerciaux.

Secteur Fournitures de construction et installation