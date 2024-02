OSB Group PLC est un prêteur hypothécaire spécialisé basé au Royaume-Uni qui opère dans les sous-segments du marché professionnel de l'achat-vente et du marché résidentiel spécialisé. Les segments de la société comprennent OneSavings Bank et Charter Court Financial Services. Le segment OneSavings Bank comprend les sous-segments Buy-to-Let/PME et le sous-segment résidentiel. Les sous-segments Buy-to-Let/SME comprennent le buy-to-let, le développement résidentiel, les prêts hypothécaires commerciaux, les lignes de financement et le financement d'actifs. Les sous-segments résidentiels comprennent la première charge et les lignes de financement. Les marques de ce segment sont Kent Reliance et InterBay. Le segment Charter Court Financial Services comprend le buy-to-let, le bridging, le résidentiel et le second charge. Sa marque Precise Mortgages utilise une plateforme de souscription automatisée pour gérer les demandes de prêts hypothécaires et prendre des décisions de principe. Ce segment opère par le biais de ses marques, notamment Precise Mortgages et Charter Savings Bank. L'activité de prêt de la société est soutenue par ses plateformes de financement.

Secteur Banques