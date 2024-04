Outset Medical, Inc. est une société de technologie médicale. La société propose le système d'hémodialyse Tablo (Tablo), qui est une solution d'entreprise unique pour l'hémodialyse, composée d'une console compacte avec purification de l'eau intégrée, production de dialysat à la demande et capacités avancées de logiciel et de connectivité. La société a conçu Tablo dès le départ pour être une solution d'entreprise unique qui peut être utilisée dans le continuum des soins, permettant la dialyse à tout moment, n'importe où et par pratiquement n'importe qui. Le système Tablo est composé d'éléments tels que la console Tablo, la cartouche Tablo et l'écosystème de données Tablo. La Tablo Console est une machine compacte, mobile et polyvalente qui comprend un système intégré de purification de l'eau, un système de production de dialysat à la demande et une interface à écran tactile avec des animations en 3D. L'entreprise propose également diverses plateformes clés, telles que TabloHub, un portail orienté client, MyTablo, un portail orienté patient, et TabloDash, une plateforme interne d'analyse de données.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés