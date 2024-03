OVH : Stifel remonte son conseil

Stifel remonte son conseil sur OVH de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de sept à 11,5 euros, 'des annonces à la récente réunion investisseurs ayant accru la visibilité sur l'expansion de la marge d'EBIT et le FCF sur les trois prochaines années'.



'La dynamique à court terme est positive grâce à une base de comparaison favorable', ajoute le broker, pour qui les publications de résultats à venir du groupe ont le potentiel de soutenir une revalorisation.



Stifel se dit convaincu que le cours de l'action OVH devrait significativement monter pour atteindre 25 euros par action en l'espace de quatre ans et offrir aux investisseur un retour annuel moyen de l'ordre de 30%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.