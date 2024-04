Owens Corning est un fournisseur de matériaux de construction. La société opère à travers trois segments : Toitures, Isolation et Composites. Son segment Toiture fabrique et vend des bardeaux de toiture résidentielle, des matériaux en asphalte oxydé et des composants de toiture utilisés dans la construction résidentielle et commerciale et dans des applications spécialisées. Son segment Isolation fabrique et vend des matelas thermiques et acoustiques, des isolants en vrac, des isolants en mousse pulvérisée, des revêtements en mousse et des accessoires. Son segment Composites comprend des solutions de matériaux intégrées verticalement. Son segment Composites comprend des solutions de matériaux intégrées verticalement et est engagé dans la fabrication, la production et la vente de renforts de verre sous forme de fibres. Ses matériaux de renforcement du verre sont utilisés en aval par ce segment pour fabriquer et vendre des produits en fibre de verre sous forme de non-tissés, de tissus et de bois composite. L'entreprise est présente aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Secteur Fournitures de construction et installation