Pacific Biosciences of California, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie. Elle conçoit, développe et fabrique des solutions de séquençage avancées qui permettent aux scientifiques et aux chercheurs cliniques de résoudre des problèmes génétiquement complexes. Ses produits et technologies en cours de développement sont issus de deux technologies de base différenciées, à savoir sa technologie de séquençage à lecture longue HiFi et sa technologie de séquençage à lecture courte Sequencing by Binding (SBB). Ses produits apportent des solutions à un ensemble d'applications, notamment la génétique humaine, les sciences végétales et animales, les maladies infectieuses et la microbiologie, l'oncologie et d'autres applications émergentes. Elle a mis au point le séquençage à lecture longue HiFi, basé sur la technologie Single-Molecule Real-Time, qui détecte avec précision la séquence de nucléotides et le statut épigénétique des molécules d'ADN individuelles. Ses instruments Revio, Sequel, Sequel II et Sequel IIe conduisent, contrôlent et analysent des réactions biochimiques à molécule unique en temps réel.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés