Avant les élections de la semaine prochaine, l'administration intérimaire du Pakistan prépare des plans contraignants pour qu'un nouveau gouvernement vende la compagnie aérienne déficitaire Pakistan International Airlines, selon le ministre en charge du processus et d'autres fonctionnaires.

Dans le passé, les gouvernements élus ont évité d'entreprendre des réformes impopulaires, y compris la vente de la compagnie aérienne nationale. Mais le Pakistan, en proie à une grave crise économique, a accepté en juin de réorganiser les entreprises publiques déficitaires dans le cadre d'un accord conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'un renflouement de 3 milliards de dollars.

Le gouvernement a décidé de privatiser PIA quelques semaines seulement après avoir signé l'accord avec le FMI.

L'administration intérimaire, qui a pris ses fonctions en août pour superviser les élections du 8 février, a été habilitée par le parlement sortant à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs budgétaires convenus avec le FMI.

"Notre travail est accompli à 98 %", a déclaré à Reuters le ministre de la privatisation, Fawad Hasan Fawad, interrogé sur le projet de vente de la compagnie aérienne. "Les 2 % restants doivent être reportés sur une feuille Excel une fois que le cabinet l'aura approuvé.

M. Fawad a déclaré que le plan, élaboré par le conseiller en transactions Ernst & Young, sera présenté au cabinet pour approbation avant que le mandat de l'administration ne prenne fin à la suite des élections. Le cabinet décidera également s'il convient de vendre la participation par appel d'offres ou dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement, a ajouté M. Fawad.

"Ce que nous avons fait en seulement quatre mois est ce que les gouvernements précédents ont essayé de faire pendant plus d'une décennie", a déclaré M. Fawad. "Il n'y a pas de retour en arrière possible.

Les détails du processus de privatisation n'ont pas été communiqués précédemment.

La PIA avait un passif de 785 milliards de roupies pakistanaises (2,81 milliards de dollars) et des pertes cumulées de 713 milliards de roupies au mois de juin de l'année dernière. Son PDG a déclaré que les pertes en 2023 seraient probablement de 112 milliards de roupies.

L'avancement de la privatisation sera une question clé si le nouveau gouvernement retourne au FMI une fois que le programme de renflouement actuel aura expiré en mars. Le ministre des finances intérimaire, Shamshad Akhtar, a déclaré aux journalistes l'année dernière que le Pakistan devrait rester dans les programmes du FMI après l'expiration du programme.

Deux sources proches du processus ont déclaré à Reuters qu'une participation de 51 % avec un contrôle total de la gestion serait proposée aux acheteurs après avoir placé les dettes de la compagnie aérienne dans une entité séparée, selon le rapport de 1 100 pages d'Ernst & Young.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante le contenu du rapport. M. Fawad n'a pas donné de détails précis sur le montant de la participation à vendre, mais il a confirmé que le plan prévoyait que les dettes de la compagnie seraient cédées à une entité distincte.

Ernst & Young n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le porte-parole de la PIA, Abdullah Hafeez Khan, a déclaré que la compagnie aérienne participait au processus de privatisation et qu'elle coopérait pleinement avec le conseiller en charge de la transaction.

SUIVI RAPIDE

Outre les mesures opérationnelles et techniques pour la cession de PIA, le gouvernement intérimaire a également modifié une loi de 2016 qui bloquait la vente de ses parts majoritaires, selon un projet publié sur le site web du parlement pakistanais.

Les analystes estiment que le parti de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif, la Pakistan Muslim League-Nawaz, devrait remporter les élections grâce au soutien de la puissante armée. Son principal rival politique a été décimé par l'arrestation de son leader Imran Khan et par la répression de ses membres.

Ishaq Dar, proche collaborateur de M. Sharif, qui a déjà été son ministre des finances et qui a été désigné par le parti pour conserver ce portefeuille s'il forme le prochain gouvernement, a déclaré à Reuters que la vente de PIA serait accélérée.

"Si Dieu le veut, elle avancera rapidement", a-t-il déclaré.

Dans un rapport publié à la mi-janvier, le FMI s'est déclaré satisfait des mesures prises par le gouvernement intérimaire pour accélérer les réformes des entreprises publiques, mentionnant en particulier l'amendement de la loi sur la privatisation de la PIA.

Selon le plan de privatisation soumis par Ernst & Young au gouvernement le 27 décembre, la dette héritée et les dettes garanties par le gouvernement - qui sont détenues par un consortium de sept banques nationales - seront placées dans une société holding, ont déclaré M. Fawad et deux sources impliquées dans le processus.

M. Fawad a déclaré que le gouvernement et le consortium avaient conclu un accord concernant le règlement de la dette héritée, qui comprend une valeur négative de 825 milliards de roupies sous forme de prêts, l'argent des créanciers et les pertes. Il n'a pas fourni d'autres détails.

Les sources avaient précédemment déclaré que les banques voulaient une obligation à cinq ans émise contre la dette avec un coupon de 16,5 % sur le papier, alors que le ministère des finances n'offrait que 10 %.

Les banques n'ont pas commenté l'accord.

Outre ses pertes et sa dette, la gouvernance et les normes de sécurité de PIA sont remises en question par les autorités aéronautiques mondiales depuis quelques années.

Au début de l'année 2020, des avions des forces aériennes tchèques et hongroises ont été mobilisés pour intercepter un vol de PIA avec 300 personnes à bord qui s'était égaré en raison d'une "erreur humaine évitable" commise par son pilote, selon un rapport confidentiel d'une commission d'enquête de PIA qui n'avait pas été publié auparavant et qui a été examiné par Reuters.

En mai de la même année, le crash d'un avion de la PIA à Karachi a tué près de 100 personnes et un scandale de fausse licence de pilote a éclaté plus tard en 2020.

Ce scandale a conduit l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) à interdire à la compagnie aérienne de voler sur ses routes les plus lucratives en Europe et au Royaume-Uni.

L'interdiction de 2020 est toujours en vigueur et a coûté à la compagnie aérienne près de 40 milliards de roupies de revenus par an, selon des documents gouvernementaux présentés au Parlement.

La compagnie aérienne a supplié l'AESA de lever l'interdiction, même provisoirement, mais en vain, selon la correspondance entre elle et PIA examinée par Reuters.

La crise financière pakistanaise a également conduit à la saisie d'avions de PIA par les créanciers au cours des derniers mois, selon la compagnie aérienne. Un avion a été saisi à l'aéroport de Kuala Lumpur pour non-paiement des frais de location, et un autre à Toronto pour non-paiement des frais de manutention au sol, a déclaré PIA.

Alors que la compagnie aérienne attend la décision du gouvernement sur une vente, elle continue d'avoir besoin d'un soutien financier : 23,7 milliards de roupies sont nécessaires pour la maintenir à flot pendant encore cinq à six mois avant que le contrôle ne soit confié à un nouvel acquéreur, ont indiqué trois sources gouvernementales et de PIA.

REMETTRE EN CAUSE LA VENTE

Tout le monde n'est pas d'accord pour accélérer la vente.

Trois hauts responsables de la compagnie aérienne qui ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat ont déclaré qu'une vente rapide pourrait dévaluer la valeur de la compagnie et qu'il ne s'agirait pas d'une transaction transparente sans diligence raisonnable.

"Nous ne sommes pas opposés à sa privatisation, et tout ce que nous voulons, c'est que vous ne vous en débarrassiez pas comme ça", a déclaré l'un des responsables.

Cependant, Brendan Sobie, analyste de l'aviation basé à Singapour, a déclaré que la PIA était en grande difficulté : le plan soumis au gouvernement était "essentiellement la seule option pour sauver la compagnie aérienne".

"La privatisation sera difficile et une vente n'est probablement pas possible à moins que la compagnie ne subisse d'abord une profonde restructuration et que les dettes ne soient effacées", a-t-il déclaré.

Les actifs de PIA comprennent des créneaux horaires clés dans les aéroports les plus fréquentés du monde et des liaisons aériennes vers les principales destinations européennes, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord.

La PIA a conclu des accords de services aériens avec plus de 150 pays et génère des revenus annuels d'environ 280 milliards de roupies malgré l'interdiction de l'UE, selon les registres de la compagnie aérienne.

Elle dispose de 10 créneaux à Heathrow, qui, selon deux responsables de la PIA, valent actuellement 70 milliards de roupies par an. Elle dispose de neuf autres créneaux à Manchester et de quatre à Birmingham.

Les compagnies aériennes turques et koweïtiennes exploitent 70 % des créneaux dans le cadre d'un accord commercial avec la PIA, qui permet également à la compagnie de les conserver, ont déclaré les responsables de la PIA.

Par ailleurs, les actifs physiques de la PIA, qui comprennent des avions, des hôtels à Paris et à New York et d'autres propriétés, valent 105,6 milliards de roupies (375 millions de dollars) selon la valeur comptable, d'après le rapport annuel de la compagnie aérienne pour 2023.

Les responsables de la PIA ont toutefois déclaré que la valeur marchande des actifs pourrait être supérieure à 1 milliard de dollars. En tout état de cause, les hôtels et autres propriétés ne seront pas mis en vente, ont-ils déclaré. (1 $ = 280,0000 roupies pakistanaises) (Reportage de Asif Shahzad ; Rédaction de Asif Shahzad et Gibran Peshimam ; Rédaction de Raju Gopalakrishnan)