Palomar Holdings, Inc. est une société holding d'assurance. La société se concentre sur la fourniture d'assurances spécialisées aux marchés des tremblements de terre résidentiels et commerciaux. Ses principales lignes d'activité comprennent les tremblements de terre résidentiels, les tremblements de terre commerciaux, la marine intérieure, l'assurance tous risques commerciale, les ouragans hawaïens et les inondations résidentielles. Elle distribue ses produits par le biais de multiples canaux, notamment des agents de détail, des administrateurs de programmes, des courtiers en gros et en partenariat avec d'autres compagnies d'assurance. La société propose des produits Residential Earthquake (tremblement de terre résidentiel) qui couvrent les dommages causés à la maison, à son contenu et à toutes les structures annexes dans 37 États. Les produits commerciaux contre les tremblements de terre sont axés sur la couverture des risques commerciaux bénins. La police commerciale tous risques couvre les risques d'incendie et de vent, le vent comprenant les ouragans, les tornades et les tempêtes de grêle. Sa division Inland Marine propose des produits qui incluent, entre autres, le risque du constructeur, l'équipement de l'entrepreneur, l'équipement mobile et les polices flottantes pour biens spéciaux.

Indices liés Russell 2000