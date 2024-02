Paycor HCM, Inc. est un fournisseur de logiciels de gestion du capital humain (HCM) aux États-Unis. La société propose des solutions telles que la paie, les services de ressources humaines (RH), la gestion des talents, la gestion des effectifs, l'administration des avantages sociaux, le reporting et l'analyse, ainsi que d'autres services liés à la paie. Ses services sont généralement fournis dans le cadre d'un modèle de livraison SaaS (Software-as-a-Service) utilisant une plateforme basée sur le cloud. Les solutions de la société ciblent les petites et moyennes entreprises. La solution HCM de la société automatise les tâches de gestion de routine afin que les dirigeants de première ligne puissent se concentrer sur les éléments clés qui stimulent la performance de l'entreprise et l'engagement des employés, tels que la définition des objectifs, le coaching et le développement des talents. La suite complète de solutions de l'entreprise permet aux organisations de rationaliser les flux de travail administratifs et de se conformer à la réglementation tout en servant de système d'enregistrement unique et sécurisé pour les données des employés.

Secteur Logiciels