Pebblebrook Hotel Trust est un fonds d'investissement immobilier (REIT) et le propriétaire d'hôtels urbains et de villégiature aux États-Unis. La société détient une participation dans 47 hôtels, totalisant environ 12 200 chambres réparties sur 13 marchés urbains et de villégiature. Ses propriétés hôtelières comprennent notamment 1 Hotel San Francisco, Argonaut Hotel, Chamberlain West Hollywood Hotel, Chaminade Resort & Spa, Embassy Suites San Diego Bay-Downtown, Estancia La Jolla Hotel & Spa, George Hotel, Harbor Court Hotel San Francisco, Hilton San Diego Gaslamp Quarter, Hotel Monaco Washington DC, Hotel Zelos San Francisco, Hotel Palomar Los Angeles Beverly Hills, Hotel Zeppelin San Francisco, et d'autres encore. La société se concentre sur les hôtels de marque et les hôtels indépendants à service complet dans le segment haut de gamme de l'industrie de l'hébergement. Les hôtels à service complet sur lesquels la société concentre son activité d'investissement disposent généralement d'un ou plusieurs restaurants, salons, salles de réunion et autres équipements, ainsi que d'un service à la clientèle.

