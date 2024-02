Penske Automotive Group, Inc. est une société de services de transport. La société exploite des concessionnaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie et au Japon, ainsi que des détaillants de camions commerciaux en Amérique du Nord pour le compte de freightliner. Elle distribue et vend au détail des véhicules commerciaux, des moteurs diesel et à gaz, des systèmes d'alimentation et des pièces et services connexes. Ses secteurs comprennent l'automobile de détail, les camions commerciaux de détail, les investissements non automobiles et autres. Le secteur de l'automobile au détail comprend ses activités de concessionnaire automobile au détail. Le secteur des camions commerciaux de détail comprend ses activités de concessionnaire de camions commerciaux de détail aux États-Unis et au Canada. Le secteur Investissements non automobiles comprend les investissements à la valeur de consolidation dans des activités non automobiles, y compris son investissement dans Penske transportation solutions (PTS) et d'autres investissements divers. Le secteur Autres comprend les activités de distribution de véhicules commerciaux et de systèmes d'alimentation.