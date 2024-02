Penumbra, Inc. est une entreprise mondiale de soins de santé. La société conçoit, développe, fabrique et commercialise des produits et dispose d'un portefeuille axé sur des conditions médicales dans des marchés où les besoins ne sont pas satisfaits. Elle se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits destinés à être utilisés par des médecins spécialistes et des prestataires de soins de santé. Elle se concentre sur le développement et la construction de son portefeuille de produits, y compris ses technologies de thrombectomie, d'embolisation, d'accès et de soins de santé immersifs. Elle a développé un portefeuille de produits qui comprend sept familles de produits au sein de ses principaux marchés, dans lesquels ses produits neurologiques comprennent la thrombectomie, l'embolisation, l'accès et les outils neurochirurgicaux. Ses produits vasculaires comprennent la thrombectomie et l'embolisation. Le produit de soins de santé immersifs de la société est la plateforme technologique 3D immersive basée sur l'ordinateur. La société vend ses produits aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé principalement par l'intermédiaire de son organisation de vente directe aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Australie.