Pet Valu Holdings Ltd. est un détaillant spécialisé et un grossiste d'aliments et de fournitures pour animaux de compagnie basé au Canada. L'offre de produits de la société comprend ses marques, ses services en magasin et ses capacités omni-canal. Les produits pour animaux de compagnie de la société sont spécialisés pour les chiens, les chats, les poissons, les oiseaux, les petits animaux de compagnie et les reptiles. Le magasin local de la société offre divers services, notamment le toilettage, l'adoption et le spa en libre-service, comme le lavage des chiens. Il fournit des produits essentiels pour les chiots, de la nourriture pour chiens, des friandises pour chiens, des jouets pour chiens, des colliers, des laisses et des harnais pour chiens, ainsi que des sacs de transport pour chiens et des sacs de voyage pour chiens. Elle fournit des jouets, des colliers et des laisses, des vêtements et des accessoires, des produits de santé et de bien-être, des produits de nettoyage et de contrôle des déchets, des enclos et des barrières, des aquariums et des kits de démarrage, des produits d'entretien des poissons, des produits d'entretien de l'eau et d'autres produits. Ses marques comprennent Performatrin Ultra, ACANA, Hill's Science Diet, ORIJEN, Go ! Solutions, Royal Canin, Performatrin Prime, Big Country Raw, Open Farm, Stella & Chewy's, Purina Pro Plan et Weruva. Elle exploite 758 magasins appartenant à l'entreprise et franchisés dans tout le pays.

Secteur Détaillants autres spécialités