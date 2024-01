PHILIPS : UBS reste à vente après les résultats

UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Philips ainsi que son objectif de cours de 15,4 euros, une cible qui implique 27% de potentiel de baisse pour le fournisseur néerlandais de technologies pour la santé, au lendemain de la publication de ses résultats annuels.



'Les résultats du quatrième trimestre ont manqué le consensus d'EBIT de 3%, et si les prévisions pour 2024 ont semblé à peu près correctes par rapport au consensus, elles incluent des charges exceptionnelles et des incertitudes importantes', note le broker.



UBS voit aussi comme un 'probable vent contraire', l'engagement d'abstention ('consent decree') conclu avec la justice américaine au sujet de ses appareils de thérapie du sommeil ou de soins respiratoires.



