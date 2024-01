Physicians Realty Trust (le Trust) est une société immobilière autogérée de soins de santé. Le Trust, par le biais de son partenariat d'exploitation, Physicians Realty L.P., acquiert, développe, possède et gère des propriétés de soins de santé qui sont louées à des médecins, des hôpitaux et des systèmes de prestation de soins de santé. Le Trust investit dans des biens immobiliers et fournit des services de soins de santé. Les propriétés du Fonds sont situées sur un campus avec un hôpital ou d'autres établissements de soins de santé ou affiliées à un hôpital ou à d'autres établissements de soins de santé. Ses principaux investissements comprennent des immeubles de bureaux médicaux, des installations de traitement ambulatoire, ainsi que d'autres biens immobiliers faisant partie intégrante des fournisseurs de soins de santé. Son portefeuille se compose d'environ 277 propriétés de soins de santé situées dans 32 États, avec environ 15 528 879 pieds carrés nets louables. Ses propriétés sont situées en Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut, Delaware, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiane, Maine et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé