Le prêteur chinois Ping An Bank a inscrit 41 entreprises sur une liste de promoteurs éligibles à son soutien financier, marquant ainsi la dernière mesure visant à relancer le secteur immobilier du pays frappé par la crise, a rapporté Bloomberg News mardi.

La banque Ping An a décidé d'ajuster les critères liés à l'extension des lignes de crédit afin de répondre à la demande raisonnable de financement des constructeurs, une tâche définie lors d'une importante conférence économique annuelle du gouvernement le mois dernier, a indiqué le rapport, ajoutant que ces changements concernent des domaines tels que l'évaluation des risques et les procédures d'approbation.

Le rapport, qui cite des personnes familières avec le sujet, indique que les constructeurs cités par la banque Ping An dans la liste comprennent des entreprises soutenues par l'État et du secteur privé, y compris Longfor Group Holdings Ltd et China Vanke Co, ajoutant que le prêteur chinois a distribué la liste à ses départements et succursales au début de ce mois. Il a ajouté que d'autres prêteurs pourraient suivre l'exemple de la banque Ping An.

Ping An Bank, une unité de Ping An Insurance Co of China Ltd, Longfor Group et China Vanke n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le secteur immobilier chinois est aux prises avec une crise de liquidités depuis le milieu de l'année 2021, les principaux promoteurs immobiliers étant en défaut de paiement ou retardant le remboursement de leurs dettes alors qu'ils s'efforcent de vendre des appartements et de lever des fonds, ce qui pèse sur la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.

La semaine dernière, le ministère du logement et l'autorité de régulation financière du pays ont demandé aux gouvernements locaux de mieux se coordonner avec les institutions financières pour fournir un soutien financier aux projets immobiliers, afin de soutenir le secteur du logement en difficulté. (Reportage de Jose Joseph à Bengaluru ; rédaction de Muralikumar Anantharaman)