Platinum Asset Management Limited est une société holding basée en Australie. La société est engagée dans la gestion de fonds. Elle opère à travers deux segments : gestion de fonds et investissements et autres. Ses produits par type comprennent des fonds gérés, des sociétés d'investissement cotées en bourse, des fonds gérés cotés à l'Australian Stock Exchange (ASX), des mFund, des obligations d'investissement en platine et des produits offshore. Ses fonds gérés comprennent le fonds international Platinum, le fonds mondial Platinum, le fonds asiatique Platinum, le fonds européen Platinum, le fonds japonais Platinum, le fonds international Platinum Brands, le fonds international Platinum Health Care, le fonds international Platinum Technology, le fonds mondial MLC Platinum et le fonds mondial de transition Platinum. Le service de règlement mFund permet d'accéder à certains fonds gérés non cotés grâce à un processus de règlement des transactions plus rationnel. Les fonds gérés cotés offrent aux investisseurs l'avantage de connaître la valeur liquidative indicative intrajournalière par unité du fonds avant d'effectuer une transaction.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds