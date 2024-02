PlayAGS, Inc. est un concepteur et un fournisseur de produits et de services pour l'industrie du jeu. La société se concentre sur la fourniture de machines de jeux électroniques (EGM), y compris des machines à sous, des machines de bingo vidéo et d'autres appareils de jeux électroniques, au marché des jeux amérindiens. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : EGMs, Table Products, et Interactive. Son segment EGMs comprend des systèmes basés sur des serveurs et des systèmes de back-office qui sont utilisés par les juridictions de jeux amérindiennes de classe II, du Mexique et des Philippines, et par les juridictions amérindiennes de classe III, commerciales et caritatives. Le segment des produits de table comprend les produits de table, les mises latérales, les jeux progressifs et la technologie de table liée au blackjack, au poker, au baccarat, au craps et à la roulette. Le segment des jeux interactifs de la société propose des jeux de casino sociaux sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ainsi qu'une plateforme d'agrégation de contenu utilisée par les opérateurs de casinos en ligne de jeux en argent réel (RMG).

Secteur Casinos et jeux