POWR Lithium Corp. a fourni les résultats complets du programme de forage inaugural de 883,9 mètres (4 trous). Le projet Halo est situé à moins de 3 kilomètres au nord-ouest de Tonopah, NV, et est entouré de plusieurs sociétés d'exploration de lithium ayant des ressources publiées ou, au moins, des découvertes.

Le programme de travail inaugural sur la propriété Halo consistait en quatre trous de forage, allant de 503,8 à 804,9 pieds (153,6 - 245,4 m) de profondeur. La formation de Siebert, qui abrite la séquence d'argile, s'épaissit vers l'ouest en direction du centre de la vallée de Montezuma. Le trou de forage no.

Halo-001-23, illustré à la figure 1, a été positionné le plus près de la marge actuelle du bassin et a atteint le fond dans un tuf lithique avec des valeurs de Li < 100ppm Li. Les sondages Halo-002 à -004 sont situés plus à l'ouest et révèlent une plus grande épaisseur de sédiments et, par conséquent, des profondeurs de sondage plus importantes, c'est-à-dire jusqu'à 770,8 pieds (235 m).

Le trou n° Halo-004-23, le plus à l'ouest, a été perdu dans un terrain accidenté dont les 7 derniers mètres contenaient près de 1 700 ppm de Li. Ce trou est situé à environ 1,8 km à l'est du bloc de claims d'American Battery Technology et à 0,9 km au sud du bloc de claims d'American Lithium.

Comme le trou n'a pas pu pénétrer dans l'unité de tuf inférieure et sortir de l'argilite lithifère, il devra être foré à nouveau en 2024.