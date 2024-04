PPG Industries, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de revêtements, d'enduits et de fibres de verre destinés essentiellement aux industries de l'automobile, du transport et de la construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - revêtements haute performance (61,2%) : peintures décoratives, enduits anti-corrosion, etc. ; - enduits industriels (38,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (41%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,8%), Asie-Pacifique (15,8%) et Amérique latine (12,4%).

Secteur Produits chimiques de base