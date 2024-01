PTC Inc. est un éditeur mondial de logiciels qui permet aux entreprises industrielles et de fabrication de transformer numériquement la façon dont elles conçoivent, fabriquent et entretiennent les produits physiques. Ses solutions de conception assistée par ordinateur (CAO) permettent aux entreprises de créer des données sur les produits. Ses solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM) permettent aux entreprises de gérer les données relatives aux produits et d'orchestrer les processus. Ses logiciels peuvent être fournis sur site, dans le nuage ou dans un modèle hybride. Ses produits et services PLM comprennent Windchill PLM, ThingWorx, ServiceMax, Arena, Codebeamer, Servigistics, FlexPLM et Kepware. Ses produits et services de CAO comprennent Creo 3D, Onshape, Vuforia et Arbortext. Sa suite d'applications PLM Windchill gère tous les aspects du cycle de vie du développement des produits - de la conception à la mise au rebut en passant par le service - en permettant un fil numérique des pièces, des matériaux et des informations de configuration des produits. Sa plateforme ThingWorx est flexible et conçue pour l'internet industriel des objets.

Secteur Logiciels