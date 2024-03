Puma SE est spécialisé dans la création et la commercialisation d'articles de sport. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Puma et Tretorn. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - chaussures (46,5%) ; - vêtements (37%) ; - accessoires (16,5%) : sacs, ballons, lunettes, etc. La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (22,4%), Europe de l'Est-Moyen Orient-Afrique (14,3%), Amérique du Nord (28,9%), Chine (11,3%), Asie-Pacifique (7,8%), Amérique latine (9,3%) et autres (6%).

Secteur Chaussures