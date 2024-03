Purple Innovation, Inc. est un fournisseur de solutions de confort. La société propose une variété de produits de confort de marque et de qualité supérieure, notamment des matelas, des oreillers, des coussins, des sommiers, des draps, etc. Elle développe ses produits grâce à sa technologie de gel propriétaire, Hyper-Elastic Polymer. Elle propose trois collections de matelas : Essentials, Premium et Luxe, avec des matelas allant de son modèle original Purple à ses matelas Premium et Luxe redessinés et améliorés. Elle vend cinq types d'oreillers : l'oreiller Purple Harmony, l'oreiller Purple, l'oreiller Purple Twin Cloud, l'oreiller Purple Cloud et l'oreiller Kids. Elle propose les housses de couette Purple TempBalance et Purple PerfectStay. Son protecteur est également résistant aux taches et lavable en machine. Elle vend quatre types de coussins d'assise et un coussin de dossier, tous de tailles et de formes différentes. Elle commercialise et vend ses produits par l'intermédiaire du commerce électronique direct, des salles d'exposition de détail appartenant à Purple et de ses partenaires grossistes.

Secteur Mobiliers de maison