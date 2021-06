Purple Innovation, Inc, anciennement Global Partner Acquisition Corp, est une entreprise de technologie du confort. La Société offre une gamme de matelas, de coussins de siège, d'oreillers, de sommiers, de draps, de protège-matelas et de produits Powerbase utilisant sa technologie Hyper-Elastic Polymer. La Société fournit ses matelas sous la marque No Pressure. La Société offre divers types de coussins, tels que le...