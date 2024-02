PVA TePla AG est une société basée en Allemagne qui fournit des solutions de vide pour les processus de traitement à haute température et au plasma, ainsi que des solutions d'ingénierie d'usine. La société opère à travers deux segments : Systèmes industriels et Systèmes pour semi-conducteurs. Le segment Systèmes industriels est spécialisé dans le développement, la construction et la commercialisation de fours de traitement thermique sous vide pour le traitement des matériaux à haute température. Le segment Semiconductor Systems fournit des systèmes pour l'industrie des semi-conducteurs et de l'énergie solaire, allant des systèmes de production de cristaux de silicium pour l'industrie des semi-conducteurs, de l'énergie solaire et de l'optoélectronique aux systèmes de traitement par plasma dans l'assemblage des semi-conducteurs, ainsi que des systèmes de contrôle non destructif de la qualité des matériaux par ultrasons. La société opère par le biais de filiales en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.