Quadient : acquisition de Beanworks

Quadient annonce l'acquisition de Beanworks, société canadienne de solutions SaaS d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs. Elle optimise les processus de près de 800 clients, représentant plus de 11,9 milliards d'euros annuels traités via sa plateforme.



Malgré la pandémie mondiale, Beanworks a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70% en 2020. L'entreprise, qui compte environ 90 collaborateurs, devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ sept millions d'euros à la fin de 2021.



Le montant de l'acquisition, hors coûts liés à la transaction, s'élève à un peu plus de 70 millions d'euros. Quadient détiendra une participation majoritaire d'environ 96% dans Beanworks, avec la possibilité de l'augmenter jusqu'à 100% dans les années à venir.



